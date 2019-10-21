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"Шеффилд Юнайтед" vs "Арсенал" в 22:00 на "Беларусь 5"

После восьми побед на старте чемпионата Англии "Ливерпуль" в принципиальной битве не смог обыграть "Манчестер Юнайтед", 1:1. От поражения мерсисайдцев спас гол Лаллана в концовке. В таблице команда Клоппа опережает "Манчестер Сити" на шесть очков. Сегодня в 22 часа "Шеффилд Юнайтед" и "Арсенал" закроют программу девятого тура. Прямая трансляция на "Беларусь 5".

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