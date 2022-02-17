"Ливерпуль" обыграл "Интер" в рамках первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов

"Интер" ни разу не попал в створ ворот, гол Джеко из офсайда не идет в статистику, а вот "Ливерпуль" два удара в плоскость ворот завершил двумя голами. Накануне на Сан-Сиро в рамках первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов британцы добились победы -2:0.



Забивали герои финала-2019 Фирмино и Салах. Юрген Клопп улыбнулся на пресс-конференции и ушел с командой готовиться к ответной игре.

