3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Ливерпуль" обыграл "Интер" в рамках первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов
"Интер" ни разу не попал в створ ворот, гол Джеко из офсайда не идет в статистику, а вот "Ливерпуль" два удара в плоскость ворот завершил двумя голами. Накануне на Сан-Сиро в рамках первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов британцы добились победы -2:0.
Забивали герои финала-2019 Фирмино и Салах. Юрген Клопп улыбнулся на пресс-конференции и ушел с командой готовиться к ответной игре.
Президент
Все
Президент Беларуси 11-12 ноября отправится в Азербайджан для участия во Всемирном саммите по климату
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
МУС начал расследование против своего главного прокурора. В чем его обвиняют?
Washington Post: Трамп созвонился с Путиным, чтобы обсудить Украину
Нетаньяху признал причастность Израиля к взрывам пейджеров в Ливане
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов