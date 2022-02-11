"Ливерпуль" победил "Лестер" 2:0 в Английской футбольной премьер-лиге

Дубль португальца Диогу Жота и победа "Ливерпуля " на "Энфилд Роуд" со счетом 2:0. Пал перед мерсисайдцами "Лестер Сити" после того, как на добивании сыграл Жота - там Ван Дейк сначала постарался, а затем за 4 минуты до конца основного времени Диогу красиво пробил под дальнюю штангу. "Ливерпуль" в таблице второй. "Лестер " идет 12-м.