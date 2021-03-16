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"Ливерпуль" побеждает "Вулверхэмптон", в матче страшная травма вратаря
"Ливерпуль"наконец прерывает серию из поражений в Английской премьер-лиге и поднимается на6 место в турнирной таблице. Все решил гол в добавленное время к первому тайму,когда Садио Мане отдал передачу на Диогу Жоту, а тот принес победумерсисайдцам. Тяжелейшую травму на 86-й минуте получил голкипер "волков"Руй Патрисио. Для медицинской помощи его пришлось срочно госпитализировать.Состояние стабильное.
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