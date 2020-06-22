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"Ливерпуль" поделил очки с "Эвертоном"

В центральном поединке 30-го тура АПЛ лидер сезона "Ливерпуль" в мерсисайдском дерби поделил очки с "Эвертоном" 0:0. "Челси" чуть ранее победил "Астон Виллу" 2:1

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