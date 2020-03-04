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"Ливерпуль" проиграл "Челси" в 1/8 финала Кубка Англии
Ливерпуль терпит второе поражение подряд за четыре дня - на этот раз дружина Юргена Клопа проиграла "Челси" в 1/8финала Кубка Англии. Виллион и Баркли отличились - 2:0 - победа синих. "Ньюксал" 3:2 сильнее "Вест Бромвича". "Шеффилд Юнайтед" в добавленное время вырвал викторию у "Рединга" - 2:1.
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