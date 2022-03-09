"Ливерпуль прошел в 1/4 финала ЛЧ по футболу

Поражение 0:1 от "Интера" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов у себя дома не помешало "Ливерпулю" продвинуться дальше по сетке. В первом матче красные одолели "интренационале" 2:0. Это позволило им пройти в 1/4 по итогам вчерашнего поединка.