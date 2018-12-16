"Ливерпуль" против "Манчестер Юнайтед" в 18:50 на "Беларусь 5"

В эфире телеканала "Беларусь 5" британское противостояние с громкой вывеской. "Ливерпуль" на "Энфилд Роуд" принимает "Манчестер Юнайтед". В случае победы мерсисайды выйдут на первое место и на один балл обойдут "Манчестер Сити". Красные дьяволы в турнирной таблице на сегодня шестые. Начало эфира в 18:50.