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"Ливерпуль" терпит поражение от "Астон Виллы" в четвертьфинале Кубка английской лиги

"Мерсисайдцы" проиграли в выездном матче 0:5. Правда, на поле вышли резервисты клуба, самому старшему из игроков было 22 года. Основной состав "Ливерпуля" сейчас в Катаре, где сегодня сыграет с мексиканским "Монтерреем" в полуфинале клубного чемпионата мира.

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