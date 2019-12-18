"Ливерпуль" терпит поражение от "Астон Виллы" в четвертьфинале Кубка английской лиги

"Мерсисайдцы" проиграли в выездном матче 0:5. Правда, на поле вышли резервисты клуба, самому старшему из игроков было 22 года. Основной состав "Ливерпуля" сейчас в Катаре, где сегодня сыграет с мексиканским "Монтерреем" в полуфинале клубного чемпионата мира.



