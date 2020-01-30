"Ливерпуль" увеличивает отставание от "Манчестер Сити"

"Ливерпуль" побеждает "Вест Хэм Юнайтед" в матче 19-го тура Английской премьер-лиги и увеличивает свой отрыв от ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - до фантастических 19 баллов! В ворота "молотобойцев" парни Юргена Клоппа забили два мяча: с пенальти Салах и Окслейд-Чемберлен. У "Ливерпуля" в турнирной таблице 70 баллов, у "Ман Сити" - 51.



