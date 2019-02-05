"Ливерпуль" - "Вест Хэм" - 1:1

"Ливерпуль" оступился в выездном поединке АПЛ против "Вест Хэма" - 1:1. Отличились Мане и Антонио. Это вторая ничья "красных" кряду. Теперь их отрыв от "Манчестер Сити" в чемпионской гонке сократился до трех очков.