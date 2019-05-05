"Ливерпуль" возвращается на первое место в английской Премьер-лиге

"Ливерпуль" как минимум до завтра возвращается на первое место в английской Премьер-лиге. В матче 37 тура мерсисайдцы вырвали викторию у "Ньюкасла", Дивок Ориги принес важные три очка на 86-ой минуте - 3:2. "Манчестер Сити" пока отстает на два балла, но завтра горожане принимают "Лестер".