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"Ливерпуль" вырывает победу у "Тоттенхэма" в битве лидеров Премьер-лиги

"Ливерпуль" - единоличный лидер Английской премьер-лиги после тринадцати туров! Кому быть на вершине, "мерсисайдцы" решили в домашнем матче с "Тоттенхэмом". На 90-й минуте Роберто Фирмино удачно завершил розыгрыш углового - 2:1. В турнирной таблице теперь "красные" опережают "шпор" на 3 балла.

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