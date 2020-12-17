"Ливерпуль" вырывает победу у "Тоттенхэма" в битве лидеров Премьер-лиги

"Ливерпуль" - единоличный лидер Английской премьер-лиги после тринадцати туров! Кому быть на вершине, "мерсисайдцы" решили в домашнем матче с "Тоттенхэмом". На 90-й минуте Роберто Фирмино удачно завершил розыгрыш углового - 2:1. В турнирной таблице теперь "красные" опережают "шпор" на 3 балла.