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"Ливерпуль" вышел в 1/8 финала кубка Англии

"Ливерпуль" обыграл "Шрусбери" самым молодым составом в своей истории - в ответном поединке Кубка Англии красные были сильней, 1-0. Средний возраст мерсисайдцев в этой игре составил 19 лет и 102 дня. Следующий соперник "Ливерпуля" в турнире "Челси".

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