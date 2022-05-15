"Ливерпуль" завоевал Кубок Англии 2021/2022 по футболу

Старейший турнир на легендарной арене накануне вечером выиграл "Ливерпуль". "Мерсисайдцы" в финальном поединке за Кубок Англии обыграли лондонский "Челси". Основное и дополнительное время матча закончилось нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее оказались игроки "Ливерпуля" - решающий пенальти реализовал защитник Константинос Цимикас. В прошлом году "Челси" с минимальным счетом тоже проиграл, но тогда с трофеем оказался "Лестер". Единственный пассив "Ливерпуля" - травмы, в том числе и Салаха, но он уже рассказал, что к финалу восстановится.