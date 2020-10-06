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Лондонский "Арсенал" купил полузащитника мадридского "Атлетико"

В последний день европейского трансферного окна лондонский "Арсенал"выкупил у мадридского "Атлетико" Томаса Партея. 27-летнийполузащитник сборной Ганы обошелся канонирам в 50 миллионов евро.

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