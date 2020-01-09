В матче регулярного чемпионата НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" дома потерпели поражение от "Даллас Старз" 1:2. В составе гостей по шайбе забросили Джейми Бенн в большинстве и Блейк Комо. У хозяев единственный гол на счету Анже Копитара. "Даллас" идет на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. "Лос-Анджелес" - последний на Западе.