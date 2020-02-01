"Лос-Анджелес Лейкерс" провел первый после гибели Коби Брайанта матч регулярного чемпионата НБА

"Лос-Анджелес Лейкерс" провел первый после гибели своего бывшего лидера Коби Брайанта матч регулярного чемпионата НБА. Перед игрой состоялась церемония памяти легенды баскетбола. На каждом сиденье арены по майке с номерами 8 и 24. Некоторые из присутствующих не смогли сдержать слез. Напомним, Брайант и его дочь погибли при крушении вертолета.