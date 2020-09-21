В НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" стал еще на один шаг ближе к золотой серии сезона. В финале Западной конференции Леброн Джеймс и компания на последней секунде игры с "Денвером" вырвала победу у последнего, 105-103. Счет в противостоянии стал 2-0 в пользу "озерников".