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Луческу решил уйти из киевского "Динамо" через 4 дня после назначения

Известный футбольный специалист - румын Мирча Луческу - подал в отставку с поста главного тренера киевского "Динамо" через 4 дня после назначения. Причина - враждебность фанатов клуба. Луческу с 2004 по 2016 годы возглавлял заклятого соперника киевлян - донецкий "Шахтер".

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