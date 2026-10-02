Лучшие условия и технологии, но где звезды футбола? Куда пропадают белорусские таланты после 17 лет

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34 года назад началась новая летопись истории белорусского футбола. За это время было много всего и хорошего, и плохого. Победа над сборной Франции и легендарный успех борисовского БАТЭ в матче против лондонского "Арсенала" или поражение команде Люксембурга и разгром со счетом 0:8 от Бельгии - все это было, все это наша история.

Но любая история начинается с детства, когда глаза ребенка еще можно зажечь, когда он еще может по-настоящему влюбиться в футбол. В "Специальном репортаже" вы узнаете ответы на самые проблемные вопросы современного белорусского футбола.

Сразу расставим все точки над i. Наша страна обладает отличной футбольной инфраструктурой. Достаточно вспомнить ультрасовременный Национальный футбольный стадион, соответствующий четвертой категории УЕФА, которая позволяет принимать матчи групповых этапов еврокубков (Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференции), а также игры финальных стадий чемпионатов Европы и мира. Вместимость - более 33 тыс. зрителей.

В Беларуси насчитывается около 1,2 тыс. стандартных футбольных полей и почти 2 тыс. площадок для мини-футбола. Все круто, но есть и обратная сторона медали, и это результат. Все эти современные газоны, трибуны, раздевалки - это классно, но чтобы выигрывать, нужны игроки, характер, тренерская мысль. Будем честны, заждались поклонники громких побед.

СДЮШОР по футболу и бейсболу ФК "Минск"

Сейчас в СДЮШОР по футболу и бейсболу ФК "Минск" готовят будущих футболистов. Это уникальный для нашей страны проект, самый крупный футбольный инкубатор в Беларуси. Практически 900 игроков разных возрастов входят в ее систему. Главная фишка - возможность тренироваться бесплатно, в отличие от многочисленных коммерческих франшиз. Плюс великолепная инфраструктура, крутая тренировочная база, которая включает в себя 12 полей на пр. Победителей, стадион на ул. Маяковского, "Торпедо" и "Трактор".

quote Я вижу недостаточное количество ОФП (общей физподготовки). Мы работаем с мячом, но в моем понимании не хватает той базы, которая закладывалась когда-то во времена Советского Союза. Ольга Купченя, директор СДЮШОР по футболу и бейсболу ФК "Минск"

Еще одна уникальность столичной СДЮШОР - это способность обеспечивать кадрами не только себя, но и полчемпионата Беларуси. Бывали сезоны, и это уникальный случай для высшей лиги, когда основной состав футбольного клуба "Минск" на 80-90 % состоял из собственных воспитанников.

Сейчас некоторым парням из школы по 15-16 лет. Уже совсем скоро, если все сложится, их ждет переход во взрослый футбол. И вот здесь начинаются проблемы. На уровне сборных U-15, U-17 наши парни регулярно цепляют очки с крепкими европейскими коллективами. Но как дело доходит до основных команд, вчерашние молодые таланты растворяются. Если говорить просто, парням негде было обрастать "мясом", но в последние годы отечественная федерация пытается решить этот вопрос. Вторые команды клубов выступают в первой и второй лигах, и все-таки можно констатировать, некоторые поколения игроков уже упущены.

Артем Насоила, защитник юношеской команды ФК "Минск":

"Может быть, не на том специализируемся. Именно наш год специализируется на том, кто сильнее, кто выше, тот сейчас и играет. В Европе немножко по-другому. Может быть, человек маленький, но он мыслит по-футбольному. Оттого он и играет".

В истории нашего футбола были игроки не только европейского, но и мирового уровня. Александр Глеб, который блистал в лондонском "Арсенале", выигрывал Лигу чемпионов в составе "Барселоны". Валентин Белькевич - "главный диспетчер" на поле во время золотой эпохи киевского "Динамо". Сейчас просто нет у нас личностей такого масштаба. И это тоже одна из самых больших проблем.

Одна из причин - это низкий уровень высшей лиги. Белорусские клубы практически не задерживаются в еврокубках. Сборная страны не на ведущих ролях. Да, можно настроить еще очень много полей и манежей, но новые глебы и белькевичи не рождаются под копирку. Они появляются там, где есть свобода творчества, где есть тренеры-педагоги, готовые развивать футбольную личность, а не гнаться за медалями и кубками.

"Даже на примере нашей академии. Да, академия футбольного клуба "Минск" имеет богатую историю, много воспитанников. Но мы не можем соревноваться на сегодняшний день с европейскими командами, потому что там совсем другой уровень селекции. Там под академией понимают футбольный интернат. То есть, дети должны обязательно проживать там, учиться, иметь несколько тренировок в день. Должен быть постоянный режим питания. У нас этого нет", - обозначил тренер СДЮШОР по футболу и бейсболу ФК "Минск" Роман Морозов.

Академия футбола ФК "Динамо-Минск"

Еще одно место в Минске, где воспитывают футболистов - это Академии футбола ФК "Динамо-Минск". Самый авторитетный бренд в белорусском футболе. И здесь главный показатель - это результаты. Например, в прошлом розыгрыше Юношеской лиги УЕФА команда U-19 дошла до 1/16, где уступила французскому "Пари Сен-Жермен".

Сергей Павлючук, директор СДЮШОР "Академия футбола ФК "Динамо-Минск":

"Если ты играешь со всеми на низком уровне, то ты на высоком уровне не сможешь играть. Нужно проводить как можно больше матчей с хорошими соперниками. Здесь у нас в стране такого большого уровня, как "Пари Сен-Жермен", как на европейских турнирах, европейских чемпионатах, нет".

В Академии футбола занимаются порядка 1 тыс. юных футболистов. Здесь жесткая вертикаль: от детских групп до дублирующего состава и основной команды. Больше никаких спартанских условий. Сегодня создана ультрасовременная инфраструктура плюс европейские цифровые методики. Но вот парадокс это все стерло личности, которые способны были бы в одиночку решать исход больших матчей.

"Можно где-то и в наш огород кинуть камень, где-то мы все вместе недорабатываем. Если разбираться досконально во всех этих вопросах, то, я думаю, здесь вся система имеет какие-то ошибки, которые надо проанализировать и исправить", - считает тренер СДЮШОР Николай Крюков.

По данным авторитетного Международного центра спортивных исследований, Академия ФК "Динамо-Минск" входит в топ-30 лучших футбольных школ Европы. В первую очередь это фундамент для внутреннего чемпионата. Огромная часть выпускников прямо сейчас защищает цвета родного клуба в основном составе. Максим Швецов, Артем Соколовский, Алексей Жечко и многие другие.

Алексей Жечко, полузащитник ФК "Динамо-Минск":

"Ходили такие слухи о том, что в целом до основной команды дорасти невероятно сложно, что доходят буквально пару человек. И это своего рода достижение, что я дошел до первой команды. Это то, к чему я стремился. И ни в коем случае на этом не хочется останавливаться. Хочется добиваться теперь с главной командой больших результатов. И, надеюсь, у нас все получится".

Если говорить о европейском векторе, то это самый сложный пункт для белорусского футбола. Очень мало игроков, которые играют в сильных зарубежных чемпионатах. В основном, динамовские воспитанники доезжают до крепких турниров, но не ведущих. Польша, Болгария, но не Испания, Англия, Франция, Германия. Если раньше наши играли в Серии А или Бундеслиге, то сейчас этот рынок закрыт.

"Я вам могу сказать из своего опыта, до 14-15 лет мы тоже ездим на международные турниры, обыгрываем и звездные ПСЖ, и "Реал", и "Барселону", мы играем с ними на равных. Зачастую мы их даже можем обыгрывать. Проблема в том, что уже в 15 лет у них начинается скачок в плане инфраструктуры, в плане развития, академии, отбора. У них собираются в академиях игроки со всего мира, все это уходит в более профессиональную сторону. Ну, мы, скорее всего, в этом отстаем", - подчеркнул Николай Крюков.

Академия футбола АБФФ

Академия футбола АБФФ - вершина футбольной пирамиды в нашей стране. Если клубы "Динамо-Минск", "Минск" растят игроков для себя, то здесь работают исключительно на национальные сборные Беларуси. Проект напрямую курируется и поддерживается УЕФА в рамках программ развития элитных молодых игроков. Подготовка здесь ведется по передовым европейским методикам, а команда Академии регулярно участвует в международных турнирах развития.

quote В этом году мы зачислили команду с 1 сентября 2012 года рождения. В течение года мы отслеживали больше 150 ребят. Они к нам приезжали на кратковременные сборы и проходили так называемый процесс отбора. Дмитрий Касенок, технический директор Белорусской федерации футбола

В Академии созданы идеальные, даже стерильные условия для футболистов: лучшие турниры, самые классные поля, восстановительный центр и тренировочный. Плюс БФФ организует для них централизованное обучение в столичных школах и гимназиях.

Конечно, в Академии отличный тренерский состав, куда входит и Игорь Шитов - в прошлом классный игрок, который выступал в Беларуси и России, также провел 66 матчей за сборную страны.

Академия АБФФ - это мозг нашего футбола. Здесь каждый шаг игрока оцифрован с помощью различных датчиков. В современном спорте тренеры больше не работают на глазок. Каждый шаг, прыжок и удар ребенка оцифровываются, превращаясь в графики и массивы данных.

"По моему мнению, мы должны сначала успевать по школьной программе, быть отличниками. Только потом мы можем требовать от наших футболистов выполнения каких-то серьезных задач на поле, - считает тренер по физической подготовке Академии АБФФ Игорь Шитов. - В этой академии мы догоняем то, что было упущено в их детстве. Если вы вспомните наше детство, мы занимались во дворах, играли в футбол, баскетбол, волейбол, играли в казаки-разбойники, лазали по деревьям, воровали яблоки, через заборы убегали от собак. Это была для нас естественная физическая подготовка. Сейчас мы пытаемся это догнать в этих условиях, пытаемся искусственно это создать. Где-то у нас получается, где-то нет, но мы понимаем, над чем нужно работать".

Если берем Академию АБФФ, то получается так: условия созданы космические, технологии лучшие в стране, а новых глебов или хотя бы игроков уровня Лиги чемпионов нет. А правда такова, и она суровая: футбольные гении не рождаются в пробирках. Да, федерация создала тепличные условия. Но когда ее выпускники попадают во взрослый футбол, выясняется, что жить по методичкам они умеют, а побеждать, вопреки всему, нет. И пока наши академии будут гнаться за идеальными цифрами в компьютерах, а не за живыми, ершистыми талантами, новые звезды так и не зажгутся.

Андрей Василевич, первый зампредседателя Белорусской федерации футбола:

"Самое главное, что в возрасте 17 лет и старше наши ребята пока лишены хорошей международной практики, постоянной игровой практики. На уровне 15, 16, 17 лет абсолютно разное противостояние, абсолютно разное сопротивление".

В этом материале мы не искали виноватых и не ставили оценок. Мы лишь попытались заглянуть туда, откуда берет начало любая большая победа - в детство. У нас есть масштаб Минска, есть технология БФФ, есть великая история минского "Динамо". Нужно только соединить эти ресурсы, вернуть престиж детскому тренеру и перестать держать молодых игроков в тепличных условиях.

Новая летопись нашей игры номер один пишется каждый день. И какой она будет через 10 или 20 лет, зависит не от компьютерных программ. Она зависит от того, поверим ли мы в парня, который прямо сейчас делает свой первый шаг с мячом на обычном белорусском стадионе.