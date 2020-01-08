Дополнят коллекцию самых ярких и живых снимков нынешнего Рождественского турнира и следующие кадры. От казусов на льду до эмоций болельщиков. Вспомните, как радовался мальчик, которому досталась клюшка Президента. Давайте еще раз вместе посмотрим лучшие моменты Рождественского турнира в проекте "Объективно".



