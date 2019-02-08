Лучшие школьники-биатлонисты Беларуси сегодня начнут борьбу за медали "Снежного снайпера"

К старту готовы. Лучшие школьники-биатлонисты Беларуси - всего 168 человек - сегодня начнут борьбу за медали "Снежного снайпера" - турнира, который проводится на призы Президентского спортивного клуба. В первый соревновательный день ребята выйдут на старт спринтерских дистанций. Начнутся соревнования в 11 часов.

Не забыли организаторы и про болельщиков: тех, кто приедет сегодня в Раубичи поддержать юных спортсменов, ожидают фуд-корты с европейской кухней и бесплатные аттракционы. К слову, добраться до места проведения соревнований можно на общественном транспорте. Курсировать между Минском и Раубичами будет специальный маршрут.