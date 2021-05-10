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Лучших спортсменов выбрали в детском гандболе
Спорт, который зажигает звезды. Лучших юных гандболистов страны наградили в Бресте. Детская гандбольная лига ZUBR CUP завершила сезон, уже пятый. В нем участвовало 74 команды из 28 городов Беларуси. Всего было сыграно 39 туров. Для начинающих спортсменов это возможность набраться практики. А для тренеров - отметить падающих надежды игроков, которые в будущем могут стать звездами большого гандбола. По итогам сезона лучшей стала команда из Минска. Призы дети получили из рук своих кумиров - игроков команды "БГК Мешков, Брест".
Самая большая проблема в детском спорте и гандболе в частности была в том, что была нехватка соревнований. Именно с этой целью мы создали лигу. Даже те города, которые никуда не выезжали, сейчас играют полноценный сезон в четыре этапа в трех возрастах.
Профессионально заниматься гандболом дети будут и на каникулах. Лига планирует организовать летний лагерь.
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