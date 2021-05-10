Лучших спортсменов выбрали в детском гандболе

Самая большая проблема в детском спорте и гандболе в частности была в том, что была нехватка соревнований. Именно с этой целью мы создали лигу. Даже те города, которые никуда не выезжали, сейчас играют полноценный сезон в четыре этапа в трех возрастах.

Николай Хорошун, председатель правления детской гандбольной лиги ZUBR CUP

