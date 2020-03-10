Лучших юных волейболистов страны определяют в Гродно

4 тур предварительного этапа республиканского первенства детско-юношеской волейбольной лиги "Мяч над сеткой" стартовал в Гродно. На базе центра олимпийского резерва по хоккею с шайбой в течение трех дней будут сражаться юные спортсмены 2008 года рождения из разных регионов республики. Главная цель соревнований - выход в финал лиги. Это детский вариант чемпионата страны, который состоит из нескольких отборочных туров. Фаворитами 4 тура по праву считаются ребята из гродненской команды.



Финальные соревнования детско-юношеской волейбольной лиги "Мяч над сеткой" пройдут с 15 марта по 30 апреля.



