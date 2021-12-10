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Андрей Соловей - лучший футболист Беларуси
"Звездный мяч" достается Андрею Соловью. Нападающий национальной сборной по футболу и игрок "Гомеля" впервые признан лучшим футболистом Беларуси. Кроме того, он же стал и лучшим нападающим чемпионата, забив 18 мячей. У Дембо Дарбо - 19 - он сильнейший бомбардир. Первый вратарь - молодой Павел Павлюченко из "Руха", защитник - Андрей Бацула - "Динамо-Минск", полузащитник - Евгений Яблонский - БАТЭ.
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