Андрей Соловей - лучший футболист Беларуси

"Звездный мяч" достается Андрею Соловью. Нападающий национальной сборной по футболу и игрок "Гомеля" впервые признан лучшим футболистом Беларуси. Кроме того, он же стал и лучшим нападающим чемпионата, забив 18 мячей. У Дембо Дарбо - 19 - он сильнейший бомбардир. Первый вратарь - молодой Павел Павлюченко из "Руха", защитник - Андрей Бацула - "Динамо-Минск", полузащитник - Евгений Яблонский - БАТЭ.