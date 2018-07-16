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Лучший футболист ХХ столетия по версии FIFA Диего Марадона уже в Беларуси
Несколько часов назад самолет с председателем правления брестского "Динамо" приземлился в городе над Бугом. Руководитель клуба отправился в гостиницу "Эрмитаж", где в 18 часов начнется пресс-конференция. Анонсируются громкие заявления, связанные с судьбой команды.
Главное событие вечера - матч брестского "Динамо" и солигорского "Шахтера", который начнется в 20:45. "Беларусь 5" покажет встречу в прямом эфире, за 20 минут до игры спортивный канал начнет репортаж. Напомним, после завершившегося чемпионата мира Диего Марадона вступает в должность председателя правления клуба "Динамо-Брест", контракт подписан на 3 года. Все подробности исторического события для белорусского футбола в новостях на телеканале "Беларусь 1" в течение дня.
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