Лучший футболист ХХ столетия по версии FIFA Диего Марадона уже в Беларуси

Несколько часов назад самолет с председателем правления брестского "Динамо" приземлился в городе над Бугом. Руководитель клуба отправился в гостиницу "Эрмитаж", где в 18 часов начнется пресс-конференция. Анонсируются громкие заявления, связанные с судьбой команды.

Главное событие вечера - матч брестского "Динамо" и солигорского "Шахтера", который начнется в 20:45. "Беларусь 5" покажет встречу в прямом эфире, за 20 минут до игры спортивный канал начнет репортаж. Напомним, после завершившегося чемпионата мира Диего Марадона вступает в должность председателя правления клуба "Динамо-Брест", контракт подписан на 3 года. Все подробности исторического события для белорусского футбола в новостях на телеканале "Беларусь 1" в течение дня.