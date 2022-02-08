Лучшую хоккейную команду Минска среди юниоров выбрали на областном этапе турнира "Золотая шайба"

Самую сильную и быструю хоккейную команду Минска среди юниоров выбрали сегодня на областном этапе турнира "Золотая шайба". Участие в соревнованиях принимали любительские коллективы школьников из всех районов столицы. Борьба за кубки и индивидуальные награды длилась почти неделю. Сегодня команды показали свою лучшую игру за призовые места.







Победу в этот раз получила команда Заводского района. Кроме того, самых лучших игроков отметили отдельными наградами. Такие выступления - это начало серьезной спортивной карьеры для многих начинающих хоккеистов.

