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Луи ван Гал объявил о завершении карьеры

Бывший главный тренер английского клуба "Манчестер Юнайтед" и испанской "Барселоны" голландец Луи ван Гал объявил о завершении карьеры. Последним местом работы был МЮ, откуда специалист был уволен в мае 2016 года. На протяжении тренерской карьеры ван Гал также сотрудничал с АЗ, "Аяксом", "Баварией" и сборной Нидерландов, с которой выиграл бронзу чемпионата мира в Бразилии.

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