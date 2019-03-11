Бывший главный тренер английского клуба "Манчестер Юнайтед" и испанской "Барселоны" голландец Луи ван Гал объявил о завершении карьеры. Последним местом работы был МЮ, откуда специалист был уволен в мае 2016 года. На протяжении тренерской карьеры ван Гал также сотрудничал с АЗ, "Аяксом", "Баварией" и сборной Нидерландов, с которой выиграл бронзу чемпионата мира в Бразилии.