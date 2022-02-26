Лукашенко на республиканских соревнованиях среди юношей и молодежи по биатлону и лыжным гонкам в Раубичах

В мероприятии принимает участие и сам глава государства. Александр Лукашенко еще позавчера анонсировал, что посмотрит в деле ближайший олимпийский резерв. А встречали сегодня лидера олимпийские легенды - участники и призеры Игр, чемпионы мира и Европы Сергей Новиков, Вадим Сашурин, Елена Зубрилова, Ольга Назарова и Людмила Калинчик. Вместе с Президентом они протестировали лыжную трассу и стрельбище, после чего Александр Лукашенко дал старт первой гонке сегодняшнего дня.