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Лукашенко на республиканских соревнованиях среди юношей и молодежи по биатлону и лыжным гонкам в Раубичах

Сегодня в Раубичах большой спортивный день. Главная зимняя трасса страны принимает соревнования среди юношей и молодежи на призы Президента Беларуси.

В мероприятии принимает участие и сам глава государства. Александр Лукашенко еще позавчера анонсировал, что посмотрит в деле ближайший олимпийский резерв. А встречали сегодня лидера олимпийские легенды - участники и призеры Игр, чемпионы мира и Европы Сергей Новиков, Вадим Сашурин, Елена Зубрилова, Ольга Назарова и Людмила Калинчик. Вместе с Президентом они протестировали лыжную трассу и стрельбище, после чего Александр Лукашенко дал старт первой гонке сегодняшнего дня.


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