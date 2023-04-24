Лукашенко о финалистах чемпионата по хоккею: нам эти ребята подарили минуты, часы и дни прекрасного хоккея

Хоккеисты жлобинского "Металлурга" и гродненского "Немана" подарили болельщикам минуты, часы и дни прекрасного хоккея. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Гродно по завершении финального решающего матча в белорусской хоккейной Экстралиге сезона-2022/23, сообщает БЕЛТА.

"Нам эти ребята подарили минуты, часы и дни прекрасного хоккея. Много будет написано, сказано об этой серии, о сегодняшнем матче. Он был неожиданным для меня, невероятным", - сказал Александр Лукашенко.



Глава государства отметил, что на льду сражались две команды: молодая, задорная, устремленная в будущее дружина "Металлурга" и солидная, взрослая, местами очень взрослая команда "Немана".

"Вы, ребята, напрасно некоторые нос повесили. Это хорошая команда, и если вы ее сохраните, за этими ребятами большое будущее, они много принесут счастья. Вам скажу огромное спасибо. Вы действительно выдержали рисунок игры с первой до последней минуты, выполнили, я так понимаю, задание своих тренеров, играли четко, по месту. Но не хватило одной секунды, а может, доли секунды, чтобы этот прекрасный спектакль был продолжен. Но спорт есть спорт, отсюда никуда не деться", - поддержал гродненцев Президент.





"На этой арене сегодня были две равных, красивых команды. Вы не зря едите хлеб. Вы его сегодня отработали с первой до последней секунды, и, думаю, никто не бросит камень в ваш огород", - подчеркнул белорусский лидер.



Александр Лукашенко выразил отдельную благодарность руководителям регионов. По его словам, губернаторы всегда помогают хоккеистам и вносят свой вклад в развитие этого вида спорта. "Я очень рад возвращению гродненцев в большой хоккей. И я также рад, что "Металлург" подтвердил свою закалку. Огромное спасибо вам!" - добавил глава государства.



Во время церемонии награждения на льду, помимо финалистов, также присутствовала команда Президента Беларуси. Александр Лукашенко пояснил, что недавно завершился любительский турнир по хоккею и его дружина решила приехать в Гродно поддержать финалистов Экстралиги. "Это ребята, которые так же, как вы, боролись, на зубах вытягивали многие игры, страдали, мучились. Это настоящие хоккеисты. Их большой хоккей, говорят, закончился, они пришли в еще большой хоккей - любительский. И они победили в чемпионате Беларуси этого года и решили приехать, посмотрев хоккей, поздравить вас с этим великим спектаклем, - пояснил глава государства. - Гродненцы, большое спасибо вам!"



Александр Лукашенко лично поздравил хоккеистов "Металлурга" с победой и вручил команде завоеванный кубок.

24 апреля в Гродно состоялся заключительный матч белорусской хоккейной Экстралиги сезона-2022/23. За Кубок Президента в седьмом поединке финальной серии сражались "Неман" и жлобинский "Металлург".