Лукашенко о II Играх стран СНГ: Главное - это будущее

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что Игры стран СНГ нацелены на будущее. Об этом он заявил в общении с работниками организаций в Национальном аэропорту Минск, сообщает БЕЛТА.

Главу государства спросили о выступлении отечественных спортсменов на II Играх стран СНГ и не является ли боязнь конкуренции в международном спорте одной из причин санкций в отношении белорусского спорта и атлетов.

"Они (на Западе. - Прим. БЕЛТА) боятся конкуренции, показывают свой норов, они хотят нас наклонить, как всегда, они борются за мировое господство. И это только элемент. Потому спорт стал давно большой политикой. Поэтому давят по всем направлениям. Мы выдержали, выстояли, и наши ребята по всем видам спорта выступают и выдают хорошие результаты", - отметил глава государства.

Президент констатировал, что в основном на Играх выступают молодые спортсмены, которым еще предстоит в перспективе себя проявить: "Некоторые говорят: "Ну чего, там же нет олимпийских каких-то чемпионов и так далее…" Так вот главное - это будущее. И то, что мы такое огромное количество медалей завоевали, - это хорошо".

Александр Лукашенко высказался по поводу бытующего мнения, что в отсутствие международных соревнований может упасть уровень спортсменов. "А чего он упадет? Я очень просто сказал: если вы (белорусские спортсмены. - Прим. БЕЛТА) будете выигрывать у одной страны - России. Выиграете у России - мы будем в шоколаде, и мы вам будем платить, будем вас поддерживать и так далее, - рассказал глава государства. - И россияне для нас сегодня - основные конкуренты. И мы пока до них не дотянулись. Они на первом месте и золотых медалей у них в два или три раза больше. Поэтому нет никаких проблем для спортсменов. Идите, тренируйтесь и выигрывайте".

В этом плане Беларусь и Россия сотрудничают в спортивной сфере. Организовано участие белорусских атлетов во внутренних соревнованиях в России, а россияне, наоборот, участвуют в соревнованиях в Беларуси.

А на санкции Президент посоветовал не обращать внимания. И это касается не только спорта: "Мы на это не должны обращать внимания. Если только (человеческая же голова такая) загрузил себя этими санкциями, тогда и работать не надо. Можно ссылаться, что у нас санкции, трудно и так далее. А что, от этого вам легче будет? Поэтому никаких санкций! Да, непросто, да, сложно. А когда нам было легче? Всегда было сложно. Потому что мы - конкуренты".

Александр Лукашенко подчеркнул, что не видит никаких проблем с подготовкой спортсменов. "Рано или поздно вынуждены будут нас вернуть в международный чемпионат", - уверен он.

Президент также отметил инициативу о проведении Игр стран БРИКС, что обсуждал и с Президентом России Владимиром Путиным. "Я его поддержал и похвалил за то, что он инициирует соревнования БРИКС". Члены этого объединения - Бразилия, Россия, ЮАР, Китай и Индия - крупные мировые державы с огромным населением.

"Если только в БРИКС (будут организованы соревнования. - Прим. БЕЛТА), мы сразу присоединимся к этим соревнованиям. И многие страны присоединятся. И олимпийское движение, которое есть сейчас (Бах возглавляет), развалится. Потому что все борются за деньги - реклама. А чем больше зрителя - по полтора миллиарда в Индии и Китае, - вот вам и реклама, вот вам и деньги. Поэтому они тоже там (в Международном олимпийском комитете. - Прим. БЕЛТА) не дураки. Они понимают, что еще таких несколько шагов и они развалят это движение", - подчеркнул глава государства.