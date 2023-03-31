Лукашенко об ограничениях в отношении белорусских спортсменов: Такой спорт нам не нужен

Ограничения международных спортивных организаций в отношении белорусских спортсменов - это не спорт, а направление политики, и даже войны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопросы приглашенных на Послание белорусскому народу и Национальному собранию.

Александр Лукашенко вспомнил знаменитую фразу спортивного комментатора Николая Озерова - "Такой хоккей нам не нужен!"

"Такой спорт нам не нужен. Никакой это не спорт. Это уже направление политики. И даже не политики, это уже направление войны. Вы знаете, кто это затеял, почему это происходит", - подчеркнул белорусский лидер. Он напомнил о том, что произошло в Сирии, Ливии, Афганистане, Ираке с подачи Запада. "И никто же их не отстранил", - отметил глава государства.

Белорусский лидер привел еще один пример поведения США на мировой арене. Так, Австралия разорвала контракт с Францией на производство подлодок ради соглашения с США. Александр Лукашенко затрагивал эту тему в разговоре с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. "Я говорю: объясни мне, пожалуйста, вы же ядерная держава? Как можно так поступить с ядерной державой? Зачем вы отдали этот контракт? - "У нас его забрали". Как у ядерной державы забрали контракт? - задал вопрос глава государства. - Вот так они (США. - прим. БЕЛТА) себя ведут по отношению к более мощным государствам, к своим друзьям. Поэтому в этом плане нам надо успокоиться".

Александр Лукашенко подчеркнул: несмотря на ограничения, у белорусских спортсменов все равно есть соревновательные площадки, в том числе в России, в КХЛ. "Есть где соревноваться. Показывайте результаты", - добавил он.

Белорусский лидер отметил, что МОК потихоньку отступает от жестких требований. Он, Президент, тоже не против, чтобы спортсмены заявили, что они против войны. В том числе в Сирии, Афганистане и других странах.

"Мы должны бороться для того, чтобы помочь нашим спортсменам. Если наш спортсмен, например, Недосеков (прыгун в высоту. - прим. БЕЛТА), выйдет и выступит и у него не будет на данный момент нашего флага, у нас что, меньше гордости будет за него? Это патриот, это наш человек. Или Арина Соболенко, - отметил Президент. - И успехи, и неудачи не зависят от того, будет с флагом или без флага. Поэтому я исхожу из личности спортсмена. Это его жизнь. Нельзя лишать любимого вида спорта и средства к существованию".

"Ну не хотите, чтобы мы выступали под своим флагом… Ладно, потерпим. Хотя это мерзость - почему вы под флагом, а мы нет? Мы это выдержим. Это надо пережить. Не парьтесь", - сказал глава государства.