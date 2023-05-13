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Лукашенко подписал указ о подготовке и проведении в Беларуси II Игр стран СНГ

Лукашенко подписал указ о подготовке и проведении в Беларуси II Игр стран СНГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 мая подписал указ №134 "О подготовке и проведении II Игр стран СНГ 2023 года". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службуглавы государства.

Состязания пройдут с 5 по 13 августа в 11 городах Беларуси по 20 видам спорта. Указом устанавливается ряд преференций и льгот для участников Игр и волонтеров. Среди них - безвизовый въезд в Беларусь, освобождение от необходимости регистрации на территории страны, бесплатный проезд в общественном транспорте, освобождение от налогообложения доходов в размере стоимости бесплатно предоставляемых питания, проживания, материально-технического, транспортного и иного обеспечения.

В целях стимулирования привлечения внебюджетных источников финансирования спонсорам Игр разрешено включать суммы оказанной помощи в состав внереализационных расходов.

Предусмотренные указом меры позволят обеспечить качественную подготовку и проведение соревнований, оптимизировать расходование бюджетных и привлеченных средств.

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