3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Лукашенко поручил в первом квартале 2024 года навести порядок в спортивных клубах
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в ближайшее время навести порядок в спортивных клубах. Об этом он заявил, заслушивая доклад о развитии белорусского футбола, сообщает БЕЛТА.
"Я вас пригласил для того, чтобы поговорить о ситуации, которая складывается в нашем спортивном сообществе и прежде всего в области футбола. Самый массовый вид спорта, самый любимый вид спорта среди нашего населения. И такой вид спорта, которым можно заниматься в любое время суток в Беларуси и в любых погодных условиях, - сказал глава государства. - В целом, если оценивать наши спортивные достижения, они никуда не годные. При тех вложениях и тех заботах государства, которые мы оказываем спорту".
"Вы получаете некие преференции. Порядок нужно навести в течение ближайшего времени - в первом квартале (этого года. - Прим. ред.). Никто не должен получать никаких шальных денег. В противном случае вы будете все лишены льгот. Клубы на своих чиновников и прочих приближенных должны зарабатывать деньги сами. Пусть идут и просят у спонсоров. А так у нас государство является основным спонсором", - заметил белорусский лидер.
На доклад к главе государства приглашены курирующий спортивную сферу вице-премьер Игорь Петришенко, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко, председатель Ассоциации "Белорусская федерация футбола" Николай Шерстнев и член Совета Республики Дмитрий Басков.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов