Лукашенко поручил в первом квартале 2024 года навести порядок в спортивных клубах

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в ближайшее время навести порядок в спортивных клубах. Об этом он заявил, заслушивая доклад о развитии белорусского футбола, сообщает БЕЛТА .

"Я вас пригласил для того, чтобы поговорить о ситуации, которая складывается в нашем спортивном сообществе и прежде всего в области футбола. Самый массовый вид спорта, самый любимый вид спорта среди нашего населения. И такой вид спорта, которым можно заниматься в любое время суток в Беларуси и в любых погодных условиях, - сказал глава государства. - В целом, если оценивать наши спортивные достижения, они никуда не годные. При тех вложениях и тех заботах государства, которые мы оказываем спорту".

"Вы получаете некие преференции. Порядок нужно навести в течение ближайшего времени - в первом квартале (этого года. - Прим. ред.). Никто не должен получать никаких шальных денег. В противном случае вы будете все лишены льгот. Клубы на своих чиновников и прочих приближенных должны зарабатывать деньги сами. Пусть идут и просят у спонсоров. А так у нас государство является основным спонсором", - заметил белорусский лидер.

На доклад к главе государства приглашены курирующий спортивную сферу вице-премьер Игорь Петришенко, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко, председатель Ассоциации "Белорусская федерация футбола" Николай Шерстнев и член Совета Республики Дмитрий Басков.