Лукашенко поздравил БФСО "Динамо" со знаменательным юбилеем - 100-летием со дня образования

"С первых дней своего создания общество "Динамо" символизирует молодость, здоровье, силу и целеустремленность в достижении спортивных высот. Продолжая победные традиции, на этой основе в Беларуси воспитана целая плеяда выдающихся динамовских атлетов, которые своими достижениями и рекордами внесли значительный вклад в укрепление имиджа нашей страны на международной арене, - говорится в поздравлении. - Наряду с этим, динамовцами обеспечивается выполнение возложенных на них государственно значимых задач по спортивно-боевой подготовке сотрудников органов правопорядка и безопасности, развитию детского спорта и популяризации здорового образа жизни".