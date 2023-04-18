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Лукашенко поздравил БФСО "Динамо" со знаменательным юбилеем - 100-летием со дня образования
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов Белорусского физкультурно-спортивного общества "Динамо" со знаменательным юбилеем - 100-летием со дня образования, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"С первых дней своего создания общество "Динамо" символизирует молодость, здоровье, силу и целеустремленность в достижении спортивных высот. Продолжая победные традиции, на этой основе в Беларуси воспитана целая плеяда выдающихся динамовских атлетов, которые своими достижениями и рекордами внесли значительный вклад в укрепление имиджа нашей страны на международной арене, - говорится в поздравлении. - Наряду с этим, динамовцами обеспечивается выполнение возложенных на них государственно значимых задач по спортивно-боевой подготовке сотрудников органов правопорядка и безопасности, развитию детского спорта и популяризации здорового образа жизни".
Особые поздравления Глава государства адресовал ветеранам, которые верой и правдой служили родному спортобществу и большому спорту Беларуси, заложив тот прочный фундамент, на котором и сегодня базируются успехи БФСО "Динамо".
"Выражаю уверенность, что легендарное спортивное общество и далее будет активно развивать массовую физическую культуру и спорт, всемерно содействовать укреплению здоровья нации", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко пожелал дружной динамовской семье крепкого здоровья, благополучия, удачи, новых рекордов и ярких побед.
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