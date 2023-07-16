Лукашенко поздравил команду "МАЗ-СПОРТавто" с победой на ралли-рейде "Шелковый путь"

Белорусские экипажи впервые вышли на старт "Шелкового пути" в 2010 году и сейчас впервые стали его победителями. До этого побеждали только экипажи команды "КАМАЗ-мастер". Этот автомарафон проводится с 2009 года. В разные годы его маршрут проходил в России, а также стран Центральной Азии и КНР. В этот раз старт был дан 6 июля в Казани, общая протяженность дистанции по 13 российским регионам составила более 5,2 тыс. км.