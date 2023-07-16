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Лукашенко поздравил команду "МАЗ-СПОРТавто" с победой на ралли-рейде "Шелковый путь"

Лукашенко поздравил команду "МАЗ-СПОРТавто" с победой на ралли-рейде "Шелковый путь"

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил команду "МАЗ-СПОРТавто" с победой на ралли-рейде "Шелковый путь". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Белорусский экипаж команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича стал победителем ралли-рейда "Шелковый путь", который завершился в Москве.

По итогам ралли экипаж Сергея Вязовича показал лучший результат - 24 часа 22 минуты 14 секунд. На второй позиции команда Эдуарда Николаева (24.34,00) из "КАМАЗ-мастер", третье место у еще одного пилота "КАМАЗ-мастер" Андрея Каргинова (24.28,48).

Белорусские экипажи впервые вышли на старт "Шелкового пути" в 2010 году и сейчас впервые стали его победителями. До этого побеждали только экипажи команды "КАМАЗ-мастер". Этот автомарафон проводится с 2009 года. В разные годы его маршрут проходил в России, а также стран Центральной Азии и КНР. В этот раз старт был дан 6 июля в Казани, общая протяженность дистанции по 13 российским регионам составила более 5,2 тыс. км.

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