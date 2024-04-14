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Лукашенко поздравил Смольского с блестящей победой в общем зачете Кубка Содружества по биатлону
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Антона Смольского с блестящей победой в общем зачете Кубка Содружества по биатлону, сообщает БЕЛТА.
"Победа, добытая в бескомпромиссной борьбе с сильнейшими российскими биатлонистами, - это результат твоей упорной работы! Твоя победа стала замечательным поводом для ярких эмоций, подаренным всем любителям биатлона нашей страны", - говорится в поздравлении.
Глава государства пожелал спортсмену удачи и новых побед на благо Беларуси.
Фото НОК Беларуси
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