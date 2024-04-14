ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Лукашенко поздравил Смольского с блестящей победой в общем зачете Кубка Содружества по биатлону

Лукашенко поздравил Смольского с блестящей победой в общем зачете Кубка Содружества по биатлону

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Антона Смольского с блестящей победой в общем зачете Кубка Содружества по биатлону, сообщает БЕЛТА.

"Победа, добытая в бескомпромиссной борьбе с сильнейшими российскими биатлонистами, - это результат твоей упорной работы! Твоя победа стала замечательным поводом для ярких эмоций, подаренным всем любителям биатлона нашей страны", - говорится в поздравлении.

Глава государства пожелал спортсмену удачи и новых побед на благо Беларуси.

Фото НОК Беларуси

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все