Лукашенко поздравил трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя с 85-летием

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Медведя с 85-летием, пишет БелТА.



"Своими яркими, искрометными победами вы дарили нам незабываемые эмоции. Будучи тренером, внесли значительный вклад в развитие вольной борьбы. Как признанная легенда спорта и известный общественный деятель, достойно представляли Беларусь на международных площадках", - говорится в поздравлении.



Глава государства отметил, что Александру Медведю, выдающемуся атлету, уважаемому наставнику, настоящему патриоту, по праву принадлежит самое почетное место среди великих чемпионов Беларуси, с которых берет пример молодежь.



Александр Лукашенко пожелал юбиляру здоровья, оптимизма и бодрости духа.