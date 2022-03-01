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Лукашенко приветствовал участников хоккейного турнира "Золотая шайба"
"Не изменяйте мечте и всегда стремитесь к лучшему", - Президент Александр Лукашенко приветствовал участников турнира "Золотая шайба", который сегодня стартует на малой площадке "Чижовка-Арены". Ежегодно в отборочных и финальных этапах этих соревнований принимают участие тысячи детей и подростков, которые не только постигают азы мастерства этой захватывающей игры, приобщаются к здоровому образу жизни, но и закаляют волю и характер, отметил белорусский лидер. Президент пожелал участникам турнира крепкого здоровья, удачи и ярких побед.
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