Лукашенко приветствовал участников хоккейного турнира "Золотая шайба"

"Не изменяйте мечте и всегда стремитесь к лучшему", - Президент Александр Лукашенко приветствовал участников турнира "Золотая шайба", который сегодня стартует на малой площадке "Чижовка-Арены". Ежегодно в отборочных и финальных этапах этих соревнований принимают участие тысячи детей и подростков, которые не только постигают азы мастерства этой захватывающей игры, приобщаются к здоровому образу жизни, но и закаляют волю и характер, отметил белорусский лидер. Президент пожелал участникам турнира крепкого здоровья, удачи и ярких побед.