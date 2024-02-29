Лукашенко прокомментировал конфликт между министром спорта и туризма и руководителем АБФФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад о развитии отечественного футбола, прокомментировал конфликт между министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком и председателем Ассоциации "Белорусская федерация футбола" Николаем Шерстневым, сообщает БЕЛТА .

"Меня что возмущает: оказывается, новый руководитель федерации с министром спорта что-то не поделили. Они не могут работать друг с другом. Чудеса! Да там же делить нечего!" - заметил Александр Лукашенко.

Он обратил внимание на результаты в отечественном футболе и в целом в спортивной сфере: "Такой спорт народу не нужен. И из бюджета никто это финансировать не будет. Про футбол я боюсь даже говорить. Мы некоторые команды из соседних государств раньше в футболе просто не замечали. А сейчас?!"

Президент поставил всем жесткое условие. "В общем, мужики, так: в этом году не будет по видам спорта прогресса значительного и нормальных показателей - на должности и кресла не рассчитывайте. Понимайте меня, как хотите", - сказал глава государства.