Александр Лукашенко: С каждым годом подготовка участников "Минской лыжни" растет

Сегодня спорткомплекс "Раубичи" традиционно принимал спортивно-массовое мероприятие "Минская лыжня". Для зрителей и участников была организована культурно-развлекательная программа с выступлениями фольклорных коллективов, конкурсами, масленичными играми и аниматорами. Но главная идея этого мероприятия – личным примером показать важность здорового образа жизни. Александр Лукашенко многие годы доказывает, что даже Президент, несмотря на свою большую занятость, находит время для различных физкультурных направлений. "Минскую лыжню" ждут, а значит, и готовятся со всей ответственностью предстать перед болельщиками и руководители госорганов, простые любители, силовые ведомства.

Как отметил Президент, с каждым годом уровень подготовки участников растет. Кстати, нынешний розыгрыш медалей оказался особенным. Впервые в церемонии награждения победителей и призеров главной биатлонной гонки дня принимали участие 4 команды.



Николай Стуло знает подробности.







"Минская лыжня - 2022" в Раубичах: команда Президента выиграла







Болельщики, которые посетили сегодня Раубичи, не могли пройти мимо импровизированной экспозиции - ледозаливочной машины, ратрака, стенда с лыжным инвентарем и всем тем, что произвели на мощностях белорусских предприятий для зимнего спорта. Рядом разминочный круг - участники первой биатлонной эстафеты 4 по 2 километра предвкушали гонку и примерно знали, с кем из коллег из госуправления придется соперничать.

Для участия в гонке среди команд высших органов власти необходимо соблюсти ряд условий - на четвертом этапе должен бежать или руководитель, или его заместитель, иначе претендовать на высокие места не получится.







Команда Президента ранее неизменно побеждала на "Минской лыжне", а в этот раз для обострения конкуренциибыла заявлена вне конкурса, но вышла на дистанцию явно не для того, чтобы отбывать номер.



Прямое доказательство тому - точная стрельба: Светлана Коношенко, Людмила Калинчик, Николай и Александр Лукашенко закрыли все 40 мишеней.



Продолжительное время лидерство сохраняла Витебская область. Они тоже рисовали нули на стрельбище с завидным постоянством. Лишь в конце второго этапа бывшая биатлонистка Людмила Калинчик перехватила инициативу и отправила команду главы государства на третий этап лидером. Сама же Калинчик долго не могла отдышаться и получить медаль - даже ей было непросто на дистанции.



В стартовом городке готовятся к старту много известных лиц, у некоторых за плечами спортивное прошлое и настоящее, связанное с госуправлением. Конечно же, всех беспокоят последние дискриминационные известия о международном профессиональном спорте, который, кажется, забыл, что должен выполнять объединяющую, а не разъединяющую функцию. Он, в общем-то, и был придуман ради этого.



Пока Сергей Новиков и Дмитрий Басков лишь готовились стартовать, Николай Лукашенко нарастил преимущество команды главы государство и предал эстафету Александру Лукашенко. Президент был точен на обоих огневых рубежах и финишировал первым в этой гонке.







"Минская лыжня - 2022"







Вторым к финишу во главе с губернатором приехал Витебский облисполком, но учитывая, что Президент и его команда заявлялись вне конкурса, победителями объявлен был именно северный регион. На фоне остальных преследователей он действительно смотрелся мощно. Впрочем, лыжные и биатлонные традиции там были сильны всегда. Вторым в гонке высших органов власти стал Комитет госконтроля, третьим - Брестский облисполком. На церемонии награждения в полном составе присутствовала и команда Президента.





Далее соревнование продолжилось биатлонными эстафетными гонками с участием любительских команд, команд силовых министерств и ведомств, центральных аппаратов министерств и ведомств численностью до 100 человек и свыше 100 человек. Пользуясь случаем, что руководители госорганов были если не на лыжне, то рядом, на трибуне Александр Лукашенко обсудил с ними актуальное.

