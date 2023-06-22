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Лукашенко считает важным провести II Игры стран СНГ на самом высоком уровне
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает важным провести II Игры стран СНГ на самом высоком уровне. На это глава государства обратил вниманиево время совещанияc руководством Совета Министров, пишет БЕЛТА.
"В сложившихся условиях этот фестиваль спорта приобретает особое значение для белорусских спортсменов и широкого круга наших друзей, которые подтвердили участие", - отметил глава государства.
Он также потребовал: "Нужно не просто провести Игры на самом высоком уровне, мы должны в очередной раз показать, что Беларусь - открытая и миролюбивая страна, где созданы комфортные и безопасные условия для людей".
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