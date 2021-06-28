Любите спорт и следите за новостями в рубрике "Матчбол"

Арина Соболенко уверенно стартовала на Уимблдоне. В первом круге престижных соревнований белоруска победила Монику Никулеску из Румынии. Порадовали и баскетболистки женской сборной Беларуси на прошлой неделе. Рубрика "Матчбол" продолжит спортивную тему (видео).