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Любите спорт и следите за новостями в рубрике "Матчбол"

Арина Соболенко уверенно стартовала на Уимблдоне. В первом круге престижных соревнований белоруска победила Монику Никулеску из Румынии. Порадовали и баскетболистки женской сборной Беларуси на прошлой неделе. Рубрика "Матчбол" продолжит спортивную тему (видео).


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