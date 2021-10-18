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Любите спорт и следите за спортивными новостями в рубрике "Матчбол"

Виктория Азаренко блестяще выступила на теннисном турнире в американском Индиан-Уэллсе. Минчанка уступила только в финале соревнований и, благодаря этому, в мировом рейтинге поднялась на 26-ю строчку. Спортивную тему продолжит рубрика "Матчбол"

(видео).

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