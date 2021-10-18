Любите спорт и следите за спортивными новостями в рубрике "Матчбол"

Виктория Азаренко блестяще выступила на теннисном турнире в американском Индиан-Уэллсе. Минчанка уступила только в финале соревнований и, благодаря этому, в мировом рейтинге поднялась на 26-ю строчку. Спортивную тему продолжит рубрика "Матчбол"