Любители здорового образа жизни приняли участие в Bison Race

Осень - это вовсе не время откладывать кроссовки для бега до более теплых времен. Любители здорового образа жизни вновь проверили себя на прочность на базе горнолыжного комплекса в Логойске, приняв участие в традиционных соревнованиях "Бизон Рэйс", и тем самым сезон на этой трассе закрыли. По традиции организаторы вновь усложнили препятствия, однако желающих преодолеть их меньше не стало. Командная гонка получилась одной из самых сложных. А наш спортивный обозреватель провел воскресный день в гуще событий. Репортаж - прямо сейчас (видео).