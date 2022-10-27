Любительская команда из Червеня едет в Турцию, чтобы улучшить имидж белорусского футбола, который был испорчен последними выступлениями наших профессионалов на международной арене. В элитном раунде Кубка регионов представитель Минской области поборется за единственную путевку в финал с волчками, финнами и португальцами. Главный тренер команды Юрий Пунтус признается - играть придется не оглядываясь на соперников, потому что получить видео игр с их участием не удалось.



"Колос" вылетит в Турцию 1 ноября, из 22 футболистов в окончательной заявке останутся 18. Напомним, играть в Кубке регионов УЕФА могут только любители, которые никогда не заключали контракты с профессиональными клубами.



