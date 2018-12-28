Любовь Черкашина: С художественной гимнастикой надо жить 24 часа в сутки, потому что ежесекундно что-то происходит

В 2018 году Международный олимпийский комитет присвоил Любови Черкашиной почетное звание "Спортсмен для подражания". Героиня проекта "Женщины и спорт" очень рада, что среди большого количества именитых спортсменов выделили девочку из Беларуси.

А еще о той, для кого ей очень важно быть лучшим примером, Люба рассказала автору проекта Анне Эйсмонт.