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Любовь Черкашина: С художественной гимнастикой надо жить 24 часа в сутки, потому что ежесекундно что-то происходит
В 2018 году Международный олимпийский комитет присвоил Любови Черкашиной почетное звание "Спортсмен для подражания". Героиня проекта "Женщины и спорт" очень рада, что среди большого количества именитых спортсменов выделили девочку из Беларуси.
А еще о той, для кого ей очень важно быть лучшим примером, Люба рассказала автору проекта Анне Эйсмонт.
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