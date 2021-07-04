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М. Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии в "Формуле-1"
Победой пилота конюшни "Ред Булл" Макса Ферстаппена завершился около часа назад Гран-при Австрии. Голландец, стартовавший с поул-позишн, опередил Вальтери Боттаса на "мерседесе", он второй, а также пилота Макларена Ландо Норриса - тот третий. 7-кратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, представляющий "Мерседес", финишировал четвертым.
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