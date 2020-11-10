ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

М. Грабовский вместо К. Вудкрофта. Временно

Михаил Грабовский будет исполнять обязанности главного тренера минского "Динамо" Крэйга Вудкрофта в ближайшей выездной серии клуба. У наставника диагностирован коронавирус, он собирается руководить командой удаленно. Ближайший матч против Сибири завтра. Трансляция на "Беларусь 5" в 15:20.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все